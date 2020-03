Dosar penal pentru şoferul care şi-a chemat prietenii împotriva unui poliţist George Bargauanu, in varsta de 23 de ani, din Iasi, se afla in jurul orei 22.15 la volanul autoturismului sau BMW pe soseaua Nicolina si a trecut pe culoarea rosie a semaforului ca sa vireze pe strada Miroslava, pe contrasens. Tanarul a lovit frontal un autoturism Volkswagen care se afla pe aceasta strada. Bargauanu aproape ca a reusit sa-l induplece pe celalalt sofer sa semneze intelegerea amiabila, faptul fiind observat de catre un politist aflat prin zon (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

