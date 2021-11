Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii PCCOCS au solicitat prelungirea arestului preventiv in privința celor 6 invinuiți ai Direcției 5, implicați in inscenarea unui viol, in scopul continuarii obiective a investigațiilor.

- Olanda și Serbia, ajutoare pentru spitalele din Romania #pandemie Seful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a anunțat astazi ca România a primit înca 350 de concentratoare de oxigen din Olanda, țara care depoziteaza aceste aparate în cadrul Programului rescEU…

- Ce s-a intamplat cu izoletele și de ce nu mai sunt folosite. Transportul pacienților cu COVID-19 din Romania se face in prezent cu ambulanțe, dar fara izoleta, spre deosebire de inceputul pandemiei, cand izoleta era considerata obligatorie la fiecare transport. Intrebat, vineri seara, la Digi24, de…

- Parchetul General a descins joi, 23 septembrie, la sediul central al companiei City Insurance intr-un dosar de delapidare, spalare de bani, fals si abuz in serviciu, potrivit unor surse citate de G4media . In acest dosar sunt vizate conducerea si actionariatul City Insurance, precum și persoane din…

- Odata cu demararea campaniei de vaccinare Romania a achiziționat doze de vaccin, peste necesarul calculat la acel moment, spun procurorii DNA. Astfel procurorii au demarat o ancheta penala ce vizeaza achizițiile de doze de vaccin. Deocamdata se cerceteaza fapta, sub acuzațiile de abuz, nu și persoanele,…

- Secretarul de Stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a anunțat vineri seara ca a semnat un ordin de carantinare pentru șase localitați din județul Satu Mare, unde rata de incidența a infectarilor cu COVID-19 a depașit 6 la mie.

- Inceputul școlii se suprapune și in acest an pe o creștere accelerata a infecatorilor cu coronavirus. Vaccinarea insa schimba regulile. Medicii și asistentele nu vor mai fi la intrare in școli, dispar și panourile dintre banci, iar elevii vor putea interacționa mai ușor.

- Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat ca in aceasta perioada se pregateste reactivarea structurilor mobile de tratare a pacienților COVID, inclusiv spitale modulare, in cazul in care va fi nevoie de acestea. Autoritațile vor prezenta saptamanal un raport privind situația pandemiei, dupa modelul Comitetului…