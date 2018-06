Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Abrud, rezidenta intr-o locuinta protejata, este cercetata penal dupa ce i-a furat unei angajate a centrului, din poseta, 8 vouchere de vacanta si apoi a incercat sa le vanda. Potrivit IPJ Alba, miercuri, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud au identificat-o…

- Polițiștii din Buzau au intocmit dosar penal pe numele a doi tineri prinși in flagrant in timp ce furau cireșe dintr-o livada din Ramnicu Sarat. S-a intamplat in cursul zilei de joi, in jurul orei 13.30. Cei doi aveau asupra lor șase kilograme de fructe, pe care luau aproximativ 300 de lei daca apucau…

- Politistii din Cugir l-au identificat, in flagrant delict, pe un tanar din oras care a profitat de neatentia unei femei si i-a sustras portmoneul. Prejudiciul a fost recuperat, in cea mai mare parte. Potrivit IPJ Alba, in 11 mai, in jurul orei 18.00, Politia Orasului Cugir a fost sesizata de o femeie…

- Doi șoferi, unul din Blaj iar altul din Galda de Jos, sunt cercetați de polițiștii din Alba dupa ce au fost depistați in trafic, la volan, sub influența bauturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, la data de 5 mai a.c., in jurul orei 05.00, politistii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce actionau…

- Doi barbati din Viseu de Sus, judetul Maramures sunt cercetati de politistii din Sebes, pentru comiterea unui furt dintr-o casa de vacanta de pe raza comunei Sugag. O parte din prejudiciu a fost recuperat. In 26 aprilie, politistii Sectiei 7 Politie Rurala Sebes i-au identificat pe doi barbati, de 37…

- Politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au identificat, pe R.D., un barbat de 28 de ani, din localitatea Metes, judetul Alba, ca persoana banuita de comiterea unui furt in scop de folosința al unui autoturism. La data de 16 aprilie a.c., politistii Secției 1 Politie Rurala Galda de Jos au…

- Politistii din Sebes au identificat-o pe o tanara din Targu Jiu, ca persoana banuita de comiterea unei infracțiuni de inselaciune in dauna unei femei din Sebes, prin intermediul unei retele de socializare. Potrivit IPJ Alba, la data de 26 martie, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Politistii din Orsova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eselnita. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Mehedinti.