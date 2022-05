Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul antifrauda si conformare al Serviciului Vamal sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS), investigheaza un caz de contrabanda cu piese auto uzate, precum si metale feroase si neferoase.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a trimis pe banca acuzaților tinarul de 29 de ani, care in noaptea de 8 ianuarie curent a incercat sa scoata din țara, fara sa declare, peste 87.000 țigari la punctul de trecere a frontierei Sculeni. {{614443}}Acestea…

- Imediat dupa depistarea țigarilor in cele doua autocare, funcționarii vamali din cadrul Departamentul antifrauda și conformare al Serviciului Vamal de comun cu Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au efectuat percheziții la adresele de domiciliu ale banuiților,…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de comun cu Serviciului Vamal investigheaza o tentativa de transportare ilegala peste frontiera de stat a 240 mii dolari SUA și 8 mii euro. Cazul a fost inregistrat in data de 5 aprilie curent, la postul vamal Cahul și…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), de comun cu Inspectoratului Național de Investigații, cerceteaza penal un barbat și un minor pentru transferarea frauduloasa pe propriile conturi bancare a banilor de pe cartelele persoanelor straine, in suma de 111.000…

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a solicitat la Judecatoria Chișinau, sediul Ciocana, plasarea in arest preventiv a șase persoane și a doua persoane in arest la domiciliu in dosarul escrocheriilor cu produse cerealiere, care au prejudiciat 25 de agenți…