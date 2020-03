Primul dosar penal deschis pentru fals in declarația pe propria raspundere a fost facut unei persoane care a declarat in fals ca a ieșit din casa in scop profesional, cand de fapt mergea in vizita la o persoana izolata la domiciliu. Ministerul Public a anunțat ca in data de 30 martie, o persoana ar fi The post Dosar penal pentru o persoana care a mințit in declarația pe propria raspundere ca merge catre locul de munca, dar s-a dus in vizita appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .