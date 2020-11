Stiri pe aceeasi tema

- O patrula din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe strada Republicii din localitate mopedul condus de un localnic de 73 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul de 73 de ani nu poseda permis de conducere pentru…

- Un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe DC88 in localitatea Sadova autoturismul condus un barbat de 25 ani, din comuna Vatra Moldovitei. In urma verificarilor efectuate de politisti in bazele de date, s-a constatat faptul ca, barbatul de 28…

- Lucratorii Secției 3 de poliție Rurala Marginea au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoana a fost transportata cu o ambulanța din comuna Dornești la Spitalul Județean de Urgența, prezentand leziuni produse ca urmare a unui autoaccidentari. S-a stabilita ca un barbat de 45 ani s-a deplasat…

- Polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata au efectuat un control la o societate comerciala din localitate, ocazie cu care au fost identificate 10 pachete de țigarete fara timbru fiscal, de proveniența extra-comunitara, in valoare de aproximativ 150 de lei. In cauza s-a intocmit dosar penal…

- Un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Campulung – Moldovenesc a oprit pentru control pe DN 17 in comuna Sadova ATV-ul condus de un barbat de 24 de ani din comuna Frumosu. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul de 24 de ani a fost testat de politisti cu aparatul etilotest, rezultatul…

- La data de de 19.09.2020, ora 15:10, un barbat de 34 de ani din com. Lungani, jud. Iasi, in timp ce conducea autoturismul a fost oprit pentru control de catre un echipaj rutier din cadrul Poliției mun. Campulung Moldovenesc, pe DN 17 in com. Pojorata, iar cu ocazia verificarilor efectuate, cat si a…

- Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata despre faptul ca pe strada Florilor din localitatea avut loc un accident rutier cu un biciclist. Politistii deplasati la fata locului au identificat biciclistul, un localnic de 70 de ani, care a declarat faptul ca, in timp ce se deplasa pe carosabil…

- Polițiștii au intocmit dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de coruperea alegatorilor unui candidat la Primaria Navodari, pentru ca ar fi oferit locuitorilor orașului pungi, sticle cu bauturi alcoolice și baloane.La data de 7 septembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției orașului Navodari…