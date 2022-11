Dosar penal pentru ministrul Sportului Eduard Novak Demnitarul ar fi ascuns in urma cu un an bolidul ministerului in garaj dupa ce l-ar fi avariat in trafic. „Gradul meu de handicap nu necesita vreo omologare. Pot sa conduc așa”, se apara ministrul. Ministrul Sportului Eduard Novak ar fi ascuns in urma cu un an BMW-ul ministerului in garaj dupa ce l-ar fi avariat in trafic. Conform Sindicatul Național Sport și Tineret (SNST), Novak ar fi incercat sa mușamalizeze accidentul pentru a nu se afla ca acesta nu avea voie sa se afle la volan. Conform unor documente și verificari consultate de SNST, Eduard Novak nu avea voie sa conduca autovehiculul implicat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

