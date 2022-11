Dosar penal deschis dupa ce sindicalistii din Ministerul Sportului il acuza de Eduard Novak ca a facut accident cu masina institutiei si ca a incercat sa musamalizeze totul. Sindicatul National Sport si Tineret anunta ca a sesizat Corpul de Control al Primului ministru si Curtea de Conturi, solicitand verificari privind desfasurarea activitatii Ministerului Sportului. Sindicalistii […] The post Dosar penal pentru ministrul Sportului. Ce ar fi facut Eduard Novak cu BMW-ul instituției appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .