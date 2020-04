Dosar penal pentru medicul care a trimis să moară acasă un bolnav de COVID-19 Procurorii parchetului local Bistrița au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor pe numele medicului care a decis externarea unui pacient in varsta de 77 de ani, fara respectarea protocoalelor pentru suspectii de Covid-19, iar la Constanța este urmarit singurul asistent medical care a venit la spital, in ciuda faptului ca fusese confirmat pozitiv la The post Dosar penal pentru medicul care a trimis sa moara acasa un bolnav de COVID-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

