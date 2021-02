Dosar penal pentru intervenția pompierilor de la Constanța, în cazul femeii care a căzut de la etaj Procurorii militari au deschis dosar penal pentru neglijența in serviciu, pentru intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea in cazul femeii care a cazut de la etajul locuinței incendiate. Conform unor inregistrari din trafic, ISU Dobrogea a mințit in comunicatul public in care arata timpii sosirii la intervenție. Autoscara pompierilor a ajuns la incendiul din municipiul […] The post Dosar penal pentru intervenția pompierilor de la Constanța, in cazul femeii care a cazut de la etaj appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

