Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20.06.2022, ora 17.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Adjud au depistat, pe raza de competența, un barbat, care deși era sub masura arestului la domiciliu, se afla in acel moment pe domeniul public, in apropierea locuinței. Celui in cauza i-a fost intocmit dosar penal, sub…

- La data de 20.06.2022, ora 17.00, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurala Adjud au depistat, pe raza de competența, un barbat, care deși era sub masura arestului la domiciliu, se afla in acel moment pe domeniul public, in apropierea locuinței. Celui in cauza i-a fost intocmit dosar penal, sub…

- Aseara, la ora 21:36, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați de catre un barbat, de 32 de ani, din Sihlea cu privire la faptul ca, in jurul orei 21:30 a fost agresat de catre un alt barbat, de 42 de ani, din aceeași localitate, in timp ce se aflau la un magazin […] Articolul Scandal…

- VIDEO AICI! La acest moment, in comuna Slobozia Bradului se defașoara o acțiune cu caracter preventiv-reactiv, pentru creșterea gradului de siguranța publica și rutiera. Activitațile se deruleaza in sistem integrat, alaturi de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica și Secției 2 Poliție Rurala…

- IMG_3469 La acest moment, in comuna Slobozia Bradului se defașoara o acțiune cu caracter preventiv-reactiv, pentru creșterea gradului de siguranța publica și rutiera. Activitațile se deruleaza in sistem integrat, alaturi de polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publica și Secției 2 Poliție Rurala…

- Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ciorani, judetul Prahova, au deschis un dosar penal pentru profanare de cadavre sau morminte, dupa ce in spatiul public a aparut o filmare realizata in cimitir, insotita de ritmuri de manele, in care doi barbati apar tinand scheletul proaspat dezgropat…

- La data de 10 mai, ora 17.12, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Gugești au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la faptul ca in localitatea Slobozia Bradului are loc un incendiu. In urma deplasarii la fața locului, echipajul de poliție a constatat ca incendiul se manifesta in extravilanul satului…

- Aseara, in jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat in trafic, la volanul unui autoturism, un barbat in varsta de 41 de ani din județul Gorj, in timp ce rula in mod haotic pe Drumul Național 2 D Tulnici, pe sensul de deplasare Tulnici-Barsești, punand in pericol circulația…