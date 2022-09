Stiri pe aceeasi tema

- Probleme pentru George Simion. Liderul AUR s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost prins de polițiști la volanul unui autoturism, deși avea permisul de conducere suspendat. Noaptea trecut, deputatul in varsta de 36 de ani se afla la volanul unei mașini in zona Pieței Victoriei din Capitala. George…

