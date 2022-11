Stiri pe aceeasi tema

- Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu, potrivit Agerpres.

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru un barbat care a fost surprins in timp ce deversa pe sol, dintr-o vidanja, apa provenita dintr-o fosa, la Movilita informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Luni, 24 octombrie, polițiștii din Dragomirești și Bogdan Voda au executat o acțiune pentru depistarea conducatorilor auto care consuma alcool la volanul autoturismelor și a celor care incalca legislația rutiera. Polițiștii au aplicat trei sancțiuni contravenționale, au reținut un permis de conducere…

- Politistii din Drobeta Turnu Severin au deschis, luni, un dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce in curtea unui muzeu, in timpul unor sapaturi arheologice, au fost descoperite fragmente dintr-un schelet uman. Apelul la 112 a fost dat azi in jurul orei 13:00 de catre o femeie. Aceasta le-a spus…

- In noaptea de 26/27 septembrie a.c., in jurul orelor 00.05, polițiștii rutieri au fost sesizați cu privire la faptul ca pe Drumul Național 7CC a avut loc un eveniment rutier cu pagube materiale. Din primele verificari efectuate, s-a constatat faptul ca un barbat de 45 de ani din Mureș, in timp ce conducea…

- Aseara, 21 septembrie, in jurul orei 21.00, polițiștii din Borșa au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat fizic in timp ce se afla la o pensiune din oraș. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca apelantul de 28 de ani din Buzau, se afla…

- Poliția municipiului Suceava a primit un apel la 112, in noaptea de miercuri spre joi, in jurul orei 2.30, in care era sesizata cu privire la faptul ca pe bulevardul George Enescu un șofer care staționeaza intr-un VW asculta muzica la un volum ridicat. Polițiștii din echipajul de serviciu au ajuns ...