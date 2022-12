Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Valcea au deschis un dosar penal pentru uzurpare de calitati oficiale, dupa ce pe TikTok a fost postata o filmare in care se vede un barbat purtand un pulover cu insemnele Politiei, care se afla la o petrecere si caruia ii canta, la masa, cativa interpreti de manele. Politia precizeaza…

- Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Politistii prahoveni au intocmit, duminica, un dosar penal pentru furt de apa din sistemul public de alimentare, dupa o sesizare facuta de catre un cetatean din statiunea Busteni care viza un imobil in care locuieste fiul primarului Mircea Corbu, potrivit Agerpres.

- Un barbat de 49 de ani, din Slobozia Bradului, s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost depistat de politisti in timp ce incendia instalatii electrice provenite de la vehicule, a informat, marti, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 14.11.2022, ora 13,07, politistii din cadrul…

- Un tanar din Satu Mare s-a ales cu dosar penal, deorece a furat produse in valoare de 10 lei dintr-un magazin din centrul municipiului. Deși prejudiciul a fost recuperat in totalitate, barbatul risca, acum, pana la 3 ani de inchisoare, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ). „Politistii…

- In noaptea de 15/16 octombrie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Buzau au fost sesizati de catre proprietarul unui autoturism cu privire la faptul ca a surprins un barbat in timp ce sustragea bunuri din habitaclul masinii sale.

- A fost scandal de proporții in fața Guvernului, la 3 dimineața. Liderul AUR, George Simion, a fost saltat de mascați, care l-au luat din autocarul partidului. Simpatizanții extremiști s-au imbrancit cu polițiștii, iar Simion a fost dus la secție. In cele din urma, autocarul a fost confiscat de poliție,…

- George Simion s-a ales cu un dosar penal dupa conducerea unui autoturism in timp ce avea carnetul de șofer suspendat. Simion a facut scandal in Piața Victoriei in noaptea dinspre joi spre vineri, acolo unde pregatea protestul AUR ce urmeaza sa aiba loc in weekend. A fost scandal de proporții in fața…