DOSAR PENAL PENTRU EFECTUAREA DE LUCRĂRI NEAUTORIZATE ÎN ZONA DRUMULUI PUBLIC La data de 14 octombrie a.c., polițiștii Postului de Poliție Napradea au intocmit un dosar penal pentru efectuarea de lucrari neautorizate in zona drumului public, dupa ce un barbat ar fi dislocat, in repetate randuri, o glisiera metalica a unui parapet de protecție. In fapt, polițiștii au fost sesizați de autoritațile unei administrații publice despre faptul ca, un barbat, in varsta de 60 de ani, din comuna Napradea, in perioada 13 septembrie-14 octombrie a.c., ar fi dislocat, in repetate randuri, o glisiera metalica a unui parapet pentru a-și putea parca autoturismul in apropierea locuinței.

