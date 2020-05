Polițiștii din județul Ilfov au deschis un dosar penal pentru nerespectarea masurilor obligatorii de colectare, tratare, transport, valorificare si eliminare a deseurilor periculoase, dupa ce mai mulți saci cu deșeuri medicale au fost gasiți in comuna Dobroești, langa Capitala.Comisarii Garzii de Mediu Ilfov s-au deplasat pe teren indata de 14 mai, in urma unei sesizari telefonice.”Pe teren erau abandonate deșeuri medicale, ambalate in saci specifici pe care existau etichete cu numele expeditorului, respectiv cateva spitale aflate pe teritoriul municipiului București, pe unele existand inclusiv…