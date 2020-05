Dosar penal pentru deschiderea unui restaurant din centrul Clujului Un restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca a fost deschis si a primit clienti, iar politistii au intocmit, joi, un dosar penal in cauza. "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrant angajatii unui local de alimentatie publica situat pe strada Napoca din municipiul Cluj-Napoca in timp ce serveau mai multi clienti aflati in interiorul localului, contrar prevederilor legale. In cauza a fost intocmit un dosar penal privind savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de Codul penal", se arata intr-o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Cluj-Napoca au deschis, joi, un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor dupa ce i-au prins in flagrant pe angajatii unui restaurant din centrul municipiului in timp ce serveau clienti, in interiorul localului."Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca,…

- "Politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrant angajatii unui local de alimentatie publica situat pe strada Napoca din municipiul Cluj-Napoca in timp ce serveau mai multi clienti aflati in interiorul localului, contrar prevederilor legale. In cauza a fost…

- Conducerea unui restaurant din centrul municipiului Cluj-Napoca s-a ales cu dosar penal, joi, dupa ce a deschis localul și a primit clienți, scrie Agerpres.”Politistiidin cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Sectia 1, au surprins in flagrantangajatii unui local de alimentatie publica situat pe…

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.”Polițiștii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca, Secția 1 au surprins…

- Polițiștii au descins pe strada Napoca nr. 6. la Ristorant Exclusive, dupa ce au fost suspiciuni ca erau clienți in interior.Conform unor surse, patronul susține ca nici vorba sa fie deschis, dar poliția susține contrariul.Vom reveni cu amanunte...

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Slatina au reținut un minor de 16 ani banuit de savarșirea infracțiunii de talharie. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Olt, la data de 15 aprilie 2020, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Slatina au…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul serii de sambata, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebritate.”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Politie Rurala…

- Doi barbati au fost retinuti de politistii clujeni dupa ce au furat aparatura electronica si electrocasnica in valoare de 9.000 de euro, a informat IPJ Cluj, potrivit Agerpres."In baza investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca - Sectia 6 Politie, in…