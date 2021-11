Barbatul a fost depistat luni dimineața de polițiști.„Ieri, in jurul orei 10:30, in timp ce efectuau verificari privind respectarea prevederilor Lg. 55/2020, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Ploiești au identificat in incinta unei agenții de pariuri sportive un tanar care a prezentat un cod QR in vederea dovedirii faptului ca este vaccinat cu schema completa de vaccinare, care in urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca nu-i aparținea”, au anunțat reprezentanții IJP Prahova.In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de fals in declarații, menționeaza…