Stiri pe aceeasi tema

- Politiștii din Arges au deschis un dosar penal dupa controlul la azilul din Pitesti unde trei beneficiari au fost gasiti in subsol. Inspectorii DSP care au controlat din nou azilul au descoperit ca se gatea intr-o bucatarie improvizata, desi reprezentantii firmei aratasera anterior un contract cu o…

- In noaptea de 31 iulie spre 01 august a.c., aproape de miezul nopții, polițiștii Sectiei de Politie Rurala Rociu au depistat un tanar de 24 de ani, din Slobozia, care conducea un autoturism pe str, Șoseaua Gaești de pe raza localitații Slobozia, in timp ce se afla sub influența alcoolului. Citește și: Surse.…

- Un azil din Pitești a fost verificat in urma cu 11 zile și, potrivit purtatorului de cuvant al IP Argeș, inspectorii au intocmit un dosar penal pentru purtare abuziva. Același azil este controlat din nou (n.r. 21 iulie) și, așa cum spune prefectul județului Argeș, acolo ”este mai rau”. Echipa de control…

- Cablu taiat intre sistemul de detecție a gazelor și alarma a fost gasit centru pentru varstnici din Argeș, in cea de-a cincea zi de controale.„Mancare gatita și congelata descoperita la controalele facute intr-un centru pentru varstnici! Cablul taiat intre sistemul de detecție a gazelor și alarma,…

- Cei 25 de varstnici gasiți intr-un centru de batrani care functiona fara autorizatie in Sectorul 6, in conditiile de cazare improprii, cu muzerie și alimente expirate sunt evaluați medical, iar Poliția Capitalei anunța dosar penal. Concomitent, un azil de

- Turistul care a aruncat cu o sticla intr-un urs pe Transfagarașan s-a ales cu dosar penal Polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat, in urma unor imagini aparute in spațiul public, in care un pasager dintr-un autoturism, care se deplaseaza pe DN7C (Transfagarașan), arunca…

- Un cațeluș de numai doua luni a murit in chinuri groaznice, din cauza caldurii, dupa ce a fost uitat in mașina de stapana. Acum, femeia este cercetata penal dupa ce și-a uitat cainele incuiat in autoturism. Incidentul s-a petrecut in județul Argeș, in apropiere de orașul Pitești. O patrula a poliției…

- La data de 03 iunie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș au fost sesizați, prin 112, cu privire la faptul ca o femeie a cazut in albia unui parau din localitatea Albeștii de Argeș și ar fi fost luata de ape. Pentru salvarea femeii, la fața locului s-au deplasat polițiștii…