Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala a Republicii Moldova a anuntat luni, 13 septembri, ca a initiat urmarirea penala pe faptul delapidarii mijloacelor financiare ale statului prin intermediul unor scheme criminale in procesul de import a energiei electrice in Republica Moldova, cu prejudicierea statul in proportii…

- Fondul Monetar Internațional (FMI) a oferit Republicii Moldova cele 236 de milioane de dolari, negociate de catre prim-ministra Natalia Gavrilița și Rodgers Chawani, reprezentantul rezident al FMI în Republica Moldova. „Saptamina trecuta…, au intrat pe conturile Bancii Naționale a Moldovei (BNM) cele…

- Președintele Maia Sandu a avut astazi, 25 august, o intrevedere cu noul Reprezentant permanent al Fondului Monetar Internațional in Republica Moldova, Rodgers Chawani. In cadrul intrevederii Sandu a salutat faptul ca banii alocați prin decizia Consiliului director al FMI din 2 august curent, referitoare…

- Politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti pun in aplicare 5 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetul Iasi.

- Valoarea schimburilor comerciale intre Republica Moldova și Marea Britanie, in perioada ianuarie-mai 2021 a constituit circa 45,9 milioane dolari SUA, reprezentand astfel circa 1,21% din totalul schimburilor comerciale realizate de catre Republica Moldova pentru aceasta perioada și inregistrand o creștere…

- Arena Nationala va gazdui in luna octombrie cea mai mare competitie internationala de sporturi electronice din acest an, cu premii in valoare de 40 milioane de dolari, din care 16% vor merge la bugetul Statului roman sub forma de impozite. Anunțul a fost facut de primarul general al Capitalei, Nicușor…

- Numarul milionarilor din lume a trecut de 20 milioane in anul 2020, conform datelor publicate marti de compania de consultanta Capgemini, transmite dpa. Numarul persoanelor care detin o avere neta de cel putin 1 milion de dolari a crescut cu 6,3%, ajungand la 20,8 milioane in anul pandemiei de COVID-19,…

- Republica Moldova va fi scutita de la plata datoriei in valoare de 32,5 milioane dolari fata de compania „Gater Assets Limited”. Anuntul a fost facut de Serviciul relații publice al SA „Moldovagaz”.