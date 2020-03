Politia de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetateanului roman care a calatorit cu aeronava unei companii aeriene private pe relatia Madrid - Bucuresti desi a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania, a informat marti Grupul de Comunicare Strategica.



Cercetarile se desfasoara pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, precizeaza sursa citata.



Pana in prezent, conform GCS, prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, au fost intocmite 40 de dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea…