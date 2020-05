Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni a deschis un dosar penal pe numele lui Viorel Catarama pentru savarsirea infractiunii de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce omul de afaceri a mers intr-o comuna din judetul Ialomita pentru a se infecta cu noul coronavirus.



"In data de 08.05.2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Urziceni a inregistrat un dosar penal avand ca obiect infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 C.p. In fapt, in data de 08.05.2020, organul de cercetare penala din cadrul S.I.C. - I.P.J. Ialomita s-a sesizat…