- Parchetul General a deschis un dosar penal pe numele lui Calin Georgescu pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid și crime de razboi. Sesizarea a fost facuta din oficiu, dupa ce președintele de onoare al AUR i-a laudat pe liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu, personaje…

- In timp ce Claudiu Tarziu e tranșant și spune raspicat ca vrea sa renunțe la nominalizarea lui Calin Georgescu pentru funcția de președinte de onoare al AUR, George Simion e ceva mai indulgent și continua sa-l susțina, chiar daca se delimiteaza de afirmațiile controversate ale acestuia, potrivit unei…

- Calin Georgescu, propus recent sa fie numit președinte de onoare al Alianței pentru Unirea Romanilor și numele cel mai des vehiculat pentru poziția de premier din partea AUR, a declarat luni seara, la Antena 3, ca liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu au facut „și fapte bune”. El…

- Parchetul General s-a autosesizat dupa ce AUR a minimalizat Holocaustul, catalogand tema drept una "minora", care nu ar trebui sa fie ridicata la randul de materie. La acest moment, cercetarile sunt efectuate in rem, adica fata de fapte, nefiind pusa sub invinuire nicio persoana.

- Diana Șoșoaca, dosar penal pentru blocarea vaccinarii la centrul din localitatea Rachițeni, județul Iași, in luna septembrie. Procurorii DIICOT fac cercetari in cazul de la centrul de vaccinare Rachiteni, Iasi, in care este implicata senatoarea Diana Sosoaca, pentru comunicare de informatii false, relateaza…