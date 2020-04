Stiri pe aceeasi tema

- Trei dosare penale au fost deschise, astazi, pe numele a trei suceveni care fugit din zona de carantina si au fost prinsi, sambata, la Aeroportul International din Cluj-Napoca. Acestia intentionau sa mearga in Germania la munca sezoniera. Ei sunt acuzati de zadarnicirea combaterii bolilor.

- Noua persoane din localitatea suceveana Patrauti, aflata in carantina, s-au prezentat, vineri, la Aeroportul din Sibiu pentru a se imbarca intr-o cursa charter spre Karlsruhe, fiind oprite la punctul de frontiera. Aceste persoane vor fi transportate inapoi in localitatea de domiciliu.

- Politistii au intocmit, in ultimele 24 de ore, 12 dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma verificarii a 86.124 de persoane fata de care s-a dispus izolarea sau carantina, fiind verificate 32.201 locatii de carantina sau izolare. "In ultimele 24 de ore, 862 de autovehicule…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Ploiesti informeaza, joi, ca au fost inregistrate doua cauze penale avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, potrivit Agerpres. Una dintre cauzele penale vizeaza doua persoane din Barcanesti care nu au respectat masura izolarii…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Filiasi a inregistrat astazi un dosar penal pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu si zadarnicirea combaterii bolilor in cazul unor functionari publici cu functii de conducere din Spitalul Filisanilor. Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii…