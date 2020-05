"S-a reținut ca o unitate medicala din București nu a respectat masurile dispuse de autoritați in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei noului coronavirus, fapt care a condus la infectarea cu COVID-19 a unui numar de 74 de persoane, dintre care 15 au decedat", susțin procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6.

Ancheta este inca in faza urmaririi penale "in rem", ceea ce inseamna ca nimeni nu a fost pus sub acuzare.

Potrivit anchetatorilor, la centrul de dializa s-au infectat 74 de pacienți, iar 15 au murit.