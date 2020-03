Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Filiasi, judetul Dolj, are 67 de ani si a fost diagnosticat in Franta cu o boala grava. S-a intors in tara in 6 martie, iar noua zile mai tarziu a fost internat la Spitalul din Filiasi. Medicii au cerut sa i se faca un test, dar DSP Dolj a raspuns ca acest caz "nu corespunde protocolului".…

- Oamenii de stiinta din China au impartasit caracteristicile ultrasonografice ale pneumoniei provocate de noul coronavirus si experienta dobandita in urma tratamentelor aplicate pe baza ecografiei pulmonare asupra pacientilor cu COVID-19, informeaza miercuri Xinhua. O echipa medicala a utilizat ultrasonografia…

- Pacientul 16, cel care a imbolnavit cel putin 6 oameni cu DOVID - 19 dupa ce s-a imbolnavit si a mers la Spitalul MAI unde a ascuns ca a fost plecat din tara, are dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Procurorii au deschis un dosar penal pe numele barbatului internat la spitalul MAI, diagnosticat cu coronavirus, care a ascuns faptul ca a calatorit in Israel."Referitor la barbatul de 60 de ani, diagnosticat cu Covid-19, facem precizarea ca, pe numele lui a fost deschis un dosar penal, sub…

- In cazul barbatului in varsta de 60 de ani, unul dintre fostii sefi ai Politiei Capitalei, in prezent angajat la ADP Sector 4, depistat cu coronavirus in spitalul Ministerului de Interne , s-a deschis acum cu dosar penal.

- Conform secretarului de stat in MAI, Bogdan Despescu, in spatiul public au aparut informatii potrivit carora se stia din data de 7 martie despre faptul ca pacientul de la spitalul „Gerota”, ofiter in rezerva al MAI, este infectat cu coronavirus.

- Maria Olteanu, o pacienta de 61 de ani din localitatea Melinești, județul Dolj, a fost internata in Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Pe 30 ianuarie s-a sesizat dispariția acestei persoane.

- A fost deschis dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de vatamare corporala din culpa in cazul copilului care a intrat in coma dupa o intervenție stomatologica. Polițiștii au luat declarații de la personalul medical angajat la clinica stomatologica din Pitești, Teddy Care, și au ridicat instrumentarul…