- Politistii din Galati au intocmit dosar penal pentru frauda electorala in urma unei sesizari venite din partea Biroului Electoral de Circumscriptie, sesizare care se refera la faptul ca, in urma intocmirii proceselor-verbale, s-a constatat ca nu corespunde numarul buletinelor de vot cu numarul persoanelor…

- Politistii tulceni au fost sesizati cu privire la faptul ca un cetatean din comuna Baia, judetul Tulcea, ar oferi sume de bani unor persoane din localitate, pentru a-i determina sa voteze cu un anumit candidat la functia de primar.

- Politistii au intocmit dosar penal si efectueaza cercetari pentru infractiunea de "coruperea alegatorilor" in urma unei sesizari privind oferirea de bani in scop electoral in orasul Draganesti-Olt, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt, Alexandra…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru tentativa de frauda la vot la o sectie din municipiul Sibiu, unde s-a gasit un buletin de vot stampilat, informeaza duminica un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "La ora 11:45, BEJ a sesizat faptul ca la sectia…

- Politistii au intocmit un dosar penal pentru frauda la vot in cazul unui alegator din localitatea Ciocarlia care s-a prezentat duminica la urna cu cinci buletine de vot, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta. "Politisti din cadrul Postului de Politie…

- In aceasta dimineața un tanar de 28 de ani din Coșoveni s-a ales cu dosar penal dupa ce a fost surprins in timp ce oferea o suma de bani unui alt barbat, pentru a-l determina pe acesta sa voteze un anumit partid politic. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanții IPJ Dolj, In cursul acestei…

