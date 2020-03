Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul cu coronavirus, revenit din Marea Britanie, este cercetat pentru ca nu a respectat izolarea la domiciliu. Procurorii din Calarasi au deschis dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor.

- Un cetațean bulgar cu simptome de coronavirus a fugit dintr-un spital din Galați și a bagat șapte persoane intr-un centru de carantina dupa ce a calatorit cu acestea intr-un microbuz. Bulgarul a fost prins de polițiști și s-a ales cu dosar penal, transmite Mediafax.

- Poliția de Frontiera a deschis dosar penal pe numele cetațeanului roman care a calatorit, cu aeronava unei companii aeriene private, pe relația Madrid – București deși a fost depistat ca fiind infectat cu noul tip de coronavirus in Spania. Cercetarile se desfașoara pentru infracțiunea de zadarnicire…

- Procurorii de la Parchetul General au deschis un dosar penal in rem, pentru savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, in cazul senatorului liberal Vergil Chitac, care a infectat mai multe persoane cu noul...

- ​Peste 6.000 de oameni au participat la maratonul de la Bath, în ciuda avertizarilor legate de pandemia de coronavirus care a lovit din plin omenirea.Pandemia de coronavirus nu i-a oprit pe englezi, 6.200 la numar, sa participe la maratonul de la Bath. Deși premierul Boris Johnson a spus ca…

- Pana in acest moment nu exista nici un cetațean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID – 19, a anunțat miercuri intr-un comunicat de presa Grupul de Comunicare Strategica din cadrul M.A.I. In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea și combaterea infecțiilor…

- Alerta in Galați și Buzau, din cauza unor persoane suspecte de cornavirus. O femeie din Buzau a anunțat ca se simte rau dupa ce a venit din Italia cu un microbuz care a ajuns ulterior in Galați. Celelalte persoane aflate in autovehicul au fost duse in carantina.

- O a treia persoana a fost confirmata ca fiind infectata cu noul tip de coronavirus, a declarat Departamentul de Sanatate Britanic, citat deSky News. Respectiva persoana nu a contractat infecția in țara, adauga oficialii.Profesorul Chris Whitty , ofițerul medical șef al Angliei a declarat ca: „Inca o…