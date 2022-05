Politistii din Botosani au deschis un dosar penal in urma accidentului de munca inregistrat, marti, in localitatea Trusesti, soldat cu un mort si un ranit, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, in acest caz se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de ucidere din culpa si nerespectarea sau neluarea masurilor necesare privind sanatatea si securitatea in munca. Un tanar a murit, iar un altul a fost grav ranit, dupa ce peretele unui imobil aflat in curs de renovare s-a prabusit peste ei, au anuntat, marti,…