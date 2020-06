Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de control din cadrul Serviciului de Ordine Publica, in cooperare cu specialisti din cadrul Direcției Sanitar Veterinare au depistat intr-un centru comercial situat pe raza municipiului Suceava, trei persoane fizice in timp ce comercializau fara documente de provenienta cantitatea totala de…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu comisari din cadrul Garzii Naționale de Mediu – Comisariatul Județean Suceava și inspectori din cadrul Serviciului de Gospodarire al Apelor Suceava au executat miercuri, 10 iunie, o actiune pe raza județului Suceava,…

- Poliția a fost sesizata prin 112, de catre o femeie din municipiul Zalau, despre faptul ca la data de 28 mai a.c., ora 21.27, in timp ce se afla pe strada Armoniei din Zalau, i-a cazut din geanta portofelul in care avea actul de identitate. Un barbat care se afla in zona i-a luat bunurile și a fugit.…

- O femeie din Suceava a fost prinsa in parcarea Aeroportului din Cluj cand voia sa plece in Germania, iar cu doua zile inainte de plecare și-a schimbat resedinta din orașul Suceava, carantinat, cu o comuna...

- PERCHEZIȚIE DOMICILIARA A POLIȚIȘTILOR DE LA ARME Polițiștii din cadrul Biroului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, au pus in executare un mandat de percheziție domiciliara, pe raza municipiului Ramnicu Valcea. In dimineața…

- Omul de afaceri Remus Radoi, din Caracal, a fost prins la volan de politistii din Olt, deși avea suspendat dreptul de a conduce. Oamenii legii l-au retinut, vineri, pentru 24 de ore Reprezentantilor Politiei...