Stiri pe aceeasi tema

- Procuratura Generala a recepționat, ieri, plingerea deputatului Ștefan Gațcan privind pretinsele presiuni și intimidari din partea anumitor persoane pentru a-l determina sa renunțe la mandat. In baza plingerii deputatului, dar și a demersului Partidului Pro Moldova, Procuratura Generala a declanșat…

- Polițiștii din Alexandria au intocmit dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de amenințare și au emis ordin de protecție provizoriu in cazul unui barbat care și-ar fi amenințat fosta concubina. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Alexandria au fost sesizați prin apel la numarul unic…

- Margherita de la Clejani este pasibila de un nou dosar penal dupa ce in urma cu doua saptamani a provocat un accident in Capitala in timp ce se afla sub influența drogurilor. Margerita de la Clejani are de cateva luni o maimuța in custodie, insa aceasta se poarta foarte rau cu animaluțul. Tuddy Ionescu,…

- In dosar, politistii din Chiajna fac cercetari pentru infractiunile de lovire sau alte violente si distrugere. Vloggerița a declarat ca agresorul este un dezvoltator imobiliar si scandalul ar fi pornit de la faptul ca Bianca i-ar fi spart o bucata de marmura din fata casei, cand si-a parcat…

- Un politist din Capitala s-a ales cu dosar penal, dupa ce ar fi fost prins beat la volan si a refuzat sa treaca testul alcooscopic. Informatia ne-a fost confirmata de catre seful Oficiului Rascani al Procuraturii municipale, Corneliu Bratunov.

- Oamenii legii au inițiat un dosar penal pentru rapire in cazul baiatului de 6 ani disparut la Hancești. Dupa doua zile de cautari, in care au fost implicați polițiști, salvatori, rude, dar și voluntari minorul inca este de negasit.