Poliția din Arad a deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in cazul mamei care a murit in timp ce isi cobora fetita in scaun cu rotile, dintr-un tramvai. Vatmanul a fost testat cu etilotestul, care a aratat ca nu consumase bauturi alcoolice, potrivit Antenei 3. O mama care voia sa se […]