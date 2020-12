Parchetul General a deschis un dosar penal in rem, in care se efectueaza cercetari in legatura cu declaratiile pe propria raspundere depuse de fostul presedinte Traian Basescu ca nu a colaborat cu fosta Securitate comunista.



Potrivit Parchetului General, in acest caz s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de fals in declaratii.



Dosarul a fost deschis in urma unei plangeri formulate de Grupul de Investigatii Politice (GIP) in iulie 2020, care a reclamat ca Traian Basescu a declarat pe propria raspundere ca nu a colaborat cu Securitatea…