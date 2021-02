Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au intocmit un dosar penal in cazul fetitei care a cazut, vineri, din telescaun pe domeniul schiabil din Sinaia, cercetarile fiind efectuate pentru vatamare corporala din culpa, au precizat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Primaria Sinaia a transmis ca starea…

- Un incident tragic a avut loc, vineri, in Sinaia. Un copil in varsta de șase ani a cazut din telescaun. Copilul a fost preluat de un elicopter SMURD și a fost dus la Targu Mureș. Minorul era insoțit de parinți. Acesta ar fi cazut din telescaun de la aproximativ 4 metri inalțime. Incidentul a avut loc…

- In cursul dupa-amiezii, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Pitești au fost sesizați cu privire la faptul ca un muncitor care participa la lucrari de excavare pe raza localitații Babana, a fost prins sub un mal de pamant. Din fericire, barbatul, de 51 de ani, din Mușatești, a fost conștient,…

- Politistii harghiteni au identificat patru muncitori forestieri din judetul Neamt care sunt banuiti ca au scos patru pui de urs dintr-un barlog, in zona Gheorgheni, in cauza fiind intocmit un dosar penal pentru savarsirea mai multor infractiuni. Cercetarile au fost declansate dupa ce pe…

- Procurorii militari au deschis dosar penal pentru neglijența in serviciu, pentru intervenția pompierilor de la ISU Dobrogea in cazul femeii care a cazut de la etajul locuinței incendiate. Conform unor inregistrari din trafic, ISU Dobrogea a mințit in comunicatul public in care arata timpii sosirii…

- Un barbat de 48 de ani, din Pojorata, in timp ce se deplasa pe bicicleta pe DN 17, spre C-lung Moldovenesc, s-a dezechilibrat si a cazut in afara partii carosabile. In urma caderii, a rezultat vatamarea corporala a acestuia, fiind preluat de un echipaj SMURD si transportat la Spitalul municipal C-lung…

- Polițiștii de la Secția Gura Humorului fac cercetari in cazul activiștilor de mediu blocați in trafic, miercuri seara, de aproximativ zece mașini, intre Poiana Micului și Manastirea Humorului. Daniel Bodnar a depus plangere pentru savarșirea infracțiunii de „amenințare", insa polițiștii ...

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor a informat luni ca procurorii au deschis un dosar penal pentru infractiunea de tentativa de omor in cazul injunghierii unei femei, duminica seara, pe strada Onestilor din Oradea. Principalul suspect este fostul iubit, politist local, care, dupa ce…