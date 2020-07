Dosar penal în județul Covasna pentru organizarea de lupte între animale Politia Rurala Intorsura Buzaului efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de organizarea de lupte intre animale Potrivit IPJ Covasna, pe parcursul lunilor iunie si iulie, au fost primite 186 de petitii formulate in urma aparitiei in mediul online a unor imagini filmate in care sunt expuse acte de cruzime asupra animalelor, constand […] Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

