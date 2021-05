Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- Garda de Mediu verifica daca s-a respectat Ordinul ministrului Mediului, de care s-a folosit prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein cand a fundamentat impușcarea ursului brun Arthur intr-o arie naturala protejata din județul Covasna. „Vanatoarea de urs e ilegala fara derogare, insa…

