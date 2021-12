Parchetul Militar s-a sesizat din oficiu și a fost intocmit un dosar penal in rem pentru jandarmii care au acționat la poarta Senatului, in ziua protestului violent de la Palatul Parlamentului. S-a deschis un dosar de cercetare penala pentru jandarmii care au acționat la proteste, mai exact pentru dispozitivul care s-a aflat la poarta Senatului, […] The post Dosar penal in cazul jandarmilor care s-au aflat la poarta Senatului, in ziua protestului violent appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .