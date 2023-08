Stiri pe aceeasi tema

- Cazul prabusirii avionului cu Evgheni Prigojin - A fost deschis un dosar penal privind incalcarea regulilor de zborAnchetatorii au deschis un dosar penal pentru incalcarea regulilor de siguranța a traficului și operarea transportului aerian dupa prabușirea avionului din regiunea Tver, la bordul caruia,…

- Polițiștii clujeni din cadrul biroului pentru Protecția Animalelor au deschis un dosar penal pentru schingiurea animalelor, dupa ce un cațel a fost abandonat in mașina in parcare la Vivo și a murit din cauza caldurii prea mare.

- Polițiștii clujeni din cadrul biroului pentru Protecția animalelor au deschis un dosar penal pentru schingiurea animalelor, in urma morții patrupedului ce a fost „uitat” in mașina pe caldura.

- Este vorba despre un batran care a fost deshumat la 16 zile dupa ce a fost ingropat pe repede inainte. Cel puțin asta arata datele unei publicații online de investigații. Se pare ca batranul a murit cu foarte puțin timp inainte ca inspectorii care trebuiau sa vina in control la azilul respectiv sa apuce…

- Cazul femeii care a murit la Unitatea de Primiri Urgente Baneasa, judetul Constanta, a fost analizat de secretarii de stat din Ministerul Sanatatii, iar potrivit raportului intocmit, consultat de News.ro, ”nu poate fi identificata o relatie de cauzalitate intre decesul pacientei si timpul de raspuns…

- Sambata la pranz politiștii din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Adancata au fost sesizati cu privire la faptul ca la Unitatea de Primiri Urgente din cadrul Spitalului Judetean Suceava a fost adus cu un echipaj SMURD un minor in varsta de 10 ani, din localitatea Buda, comuna Zvoristea ca urmare a unei…

- In dupa amiaza zilei de joi, 6 iulie, angajații IGSU au salvat o persoana de la inalțime de 50 metri. Cazul a avut loc in municipiul Chișinau, pe strada Vasile Lupu 28, pe teritoriul unui șantier de construcții. Apelul la Serviciul Unic de Urgența 112 a fost recepționat la ora 12:48. Potrivit informațiilor…

- Unitatea medicala precizeaza ca incidentul s-a intamplat in seara de 1 iunie, iar pacientul fusese internat cu o zi in urma, cu o plaga fronto-parietala dreapta, care a fost suturata in cadrul unitații de primiri urgențe, potrivit Rador. Examenul tomografic a evidențiat și fisurarea cutiei craniene,…