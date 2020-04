Dosar penal în cazul incendiului din apropiere de Periş Politistii ilfoveni s-au sesizat din oficiu in cazul incendiului din apropiere de Peris si au deschis un dosar penal in care se efectueaza cercetari pentru distrugere din culpa, infractiuni privind protectia mediului, informeaza Biroul de presa al IPJ Ilfov.



"La data de 8 aprilie, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat prin Sistemul de Urgenta 112 cu privire la faptul ca se simte un miros intens de fum in zona localitatilor Otopeni si Snagov. In temeiul sesizarilor, la fata locului s-au deplasat politistii din Ilfov si echipaje ISUBIF, pentru efectuarea de verificari,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 aprilie a.c., Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat prin Sistemul de Urgența 112, cu privire la faptul ca se simte un miros intens de fum zona localitaților Otopeni și Snagov.In temeiul sesizarilor, la fața locului s-au deplasat polițiștii din Ilfov și echipaje…

- Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține ca a discutat cu șeful Inspectoratului de Poliție și i-a sugerat sa deschida un dosar penal pentru firma care administreaza terenul pe care s-a produs incendiul care a provocat poluare masiva in Capitala.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu,…

- Politistii argeseni efectueaza cercetari pentru ucidere din culpa in cazul copilului in varsta de 4 ani din Pitesti, care a murit in urma unei anestezii efectuate la o clinica stomatologica. "Referitor la cazul copilului transportat la spital in urma unei proceduri medicale stomatologice,…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, fals in inscrisuri sub semnatura privata, uz de fals si trafic de produse sau substante toxice, in cazul dezinsectiei efectuate la...

- Cristina Topescu a murit. Jurnalista a fost gasita decedata duminica seara, in locuința ei din orașul Otopeni. Avea 59 de ani. „In cursul acestei seri, in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a fost sesizat de catre o femeie cu privire la faptul ca vecina ei nu a mai fost…

- Cristina Țopescu nu a mai fost activa pe WhatsApp de pe data de 28 decembrie, de la 9:54 dimineața. Informația a fost dezvaluita de jurnalista Aneta Singeorzan, duminica, dupa vestea morții vedetei TV. Cristina Țopescu și-a folosit pentru ultima data telefonul pe 28 decembrie, la 9.54 dimineața. Daca…

- Jurnalista Cristina Topescu a murit duminica seara, ea fiind gasita de politisti in casa sa din orasul Otopeni, au precizat, pentru MEDIAFAX, surse din politie. Urmeaza sa fie efectuata o expertiza. „In cursul acestei seri (duminica, n.r.), in jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Politie al Judetului…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru loviri si alte violente dupa ce un barbat a sunat la 112 si a reclamat ca a fost batut de un sofer de taxi, in Capitala. Incidentul a fost fost filmat, potrivit News.ro.In imagini se vede cum un barbat este lovit cu mainile si cu piciorul de un altul,…