- Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Reșița au deschis un dosar penal in rem pentru ucidere din culpa in care cerceteaza modul in care s-a produs decesul cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. In același timp, IPJ Caraș-Severin a dispus efectuarea unei necropsii, potrivit…

- Tratamentul cu anticorpi monoclonali a fost administrat in premiera unui pacient diagnosticat cu COVID-19 internat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Vaslui, au anuntat reprezentantii institutiei medicale. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, pacientul a avut…

- Interpretul de muzica populata din Mehedinti Petrica Matu Stoian a murit sambata seara la spitalul din Reșița dupa ce a suferit un șoc septic. Medicii care l-au tratat la spital spun ca acesta ar fi fost complet vaccinat anti-COVID, dar ca a trecut prin boala și facea o terapie de recuperare post-COVID…

- Dupa un an de la incendiul izbucnit la Spitalul din Piatra Neam, in urma caruia au murit 10 pacienți intubați, bolnavi de Covid 19, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza ca in 25 octombrie, 2021, șase foști manageri ai spitalului, șeful Secției ATI și doua asistente…

- Al doilea pacient salvat din incendiul de vineri a decedat. Este vorba de un barbat de 40 de ani, care fusese internat in secția ATI a Spitalul de Boli Infecțioase Constanța și care s-a salvat sarind pe geam. El a fost transferat atunci la Spitalul Județean de Urgența Constanța, unde a murit miercuri,…

- Din primele informații, este vorba despre un barbatul de 40 de ani, fara cormobiditați.Oficialii SCJU au declarat, pentru ZIUA de Constanța , ca barbatul nu fusese afectat de incendiu, insa avea o forma severa de COVID-19.„Din pacate, un alt pacient dintre cei transferați de la Spitalul Clinic de Boli…