- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 au deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunilor de zadarnicire a combaterii bolilor si fals intelectual, dupa ce un medic de la Spitalul ''Dimitrie Gerota'', care stia ca a intrat in contact cu o persoana infectata…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au deschis, marti, 14 aprilie, un dosar penal pentru infractiunea de zadarnicire a combaterii bolilor, dupa ce au fost sesizati de politisti. "In fapt, in luna martie 2020, dupa ce a revenit din Anglia, o persoana din municipiul…

- Dosar penal in cazul a doi medici de la spitalul ''Dimitrie Gerota'' Foto: radiocluj.ro Procurorii Parchetului de pe lânga Judecatoria Sectorului 2 au deschis un dosar penal pentru savârsirea infractiunilor de zadarnicire a combaterii bolilor si fals intelectual, dupa ce un medic de la…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea au deschis un dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor in cazul persoanei din orasul Babeni, care, dupa ce a aflat ca un varstnic pe care l-a ingrijit in Bucuresti a fost confirmat cu COVID-19, s-a deplasat la primaria localitatii,…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat ca s-au sesizat din oficiu cu privire la infracțiunea de luare de mita, fiind deschis un dosar penal, in urma acuzațiilor venite de la trei persoane care au declarat ca au pus cate 100 de lei intr-o cutie de carton, pe holul morgii, ...

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Baia Mare efectueaza cercetari intr-un dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de fals in declaratii, dupa ce o femeie infectata cu COVID-19 a mintit, in trei declaratii pe propria raspundere completate, cu privire la faptul ca nu a calatorit…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5 au deschis un dosar penal pentru savarșirea infracțiune de zadarnicire a combaterii bolilor, in contextul in care in Sectorul 5 au fost distribuite...

- In sesizarii mai multor medici din cadrul Spitalului ''Sf. loan'' din Bucuresti, conform careia in unitatea medicala exista un cadru organizatoric defectuos in legatura cu combaterea coronavirusului, procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 au deschis un dosar penal de abuz in...