Dosar penal: Ieșit din izolare, prins și carantinat, a evadat din hotel coborând pe geam cu un cearșaf Un barbat din Botoșani a evadat, in noaptea de vineri spre sambata, dintr-un hotel unde se afla in carantina. El a folosit un cearceaf pentru a cobori pe geam. Pe numele lui au fost deschise doua dosare penale. Barbatul a fost prins, vineri seara, de un echipaj de jandarmi din Botoșani, dupa ce plecase de The post Dosar penal: Ieșit din izolare, prins și carantinat, a evadat din hotel coborand pe geam cu un cearșaf appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

