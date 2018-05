Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul betonierei care a cazut de la cațiva metri inalțime a murit pe loc. Inspectoratul Teritorial de Munca s-a autosesizat și ancheteaza cazul, iar poliția face cercetari pentru ucidere din culpa. Muncitorul mort ajuta la consolidarea podului de pe care a cazut cu autoutilitara, dupa ce…

- Un barbat s-a ales cu dosar penal dupa ce a cazut cu bicicleta pe drum, in timp ce se indrepta spre casa, in Botoșani. Deși nu a pațit nimic grav, polițiștii rutieri l-au testat alcoolscopic și au constatat ca era baut. L-au dus și la spital pentru recoltarea de probe biologice. Omul este acuzat de…

- Soferul unei autoutilitare de transport beton preparat a murit joi dimineata, la Olanesti, dupa ce masina pe care o conducea s-a rasturnat de pe un pod, in zona de lucru, potrivit reprezentantilor...

- Primele cercetari facute de politisti indica faptul ca barbatul a fortat o depasire iar la un moment dat a acrosat autoturismul pe care il depasea si care circula in aceeasi directie. The post Accident mortal in Timis. Soferul a fost catapultat la zeci de metri de masina appeared first on Renasterea…

- Șoferul unei autoutilitare care a accidentat o minora in varsta de opt ani s-a ales cu dosar penal pentru ucidere din culpa. Accidentul a avut loc vineri, 30 aprilie a.c., la ora 09.45, pe DN 2, pe raza localitații Vadu Moldovei. In timp ce conducea autoutilitara, un barbat de 43 de ani, din comuna…

- Un angajat al carierei de calcar Bistrita (comuna Costesti) a murit in urma unui accident de munca produs sambata dimineata, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Victima este un barbat de 54 de ani, din Costesti, care lucra ...