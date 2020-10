Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal a avut loc langa restaurantul Amaliei Bellantoni, insa, de aceasta data, nu ea a fost cea care a avut de suferit, ci vecinii sai, insa motivele au mare legatura cu afacerea și traiul romancei casatorita cu cetațeanul sicilian.

- Șase persoane au fost duse la Poliție pentru audieri, in urma unui scandal izbuncit miercuri seara pe un bulevard din orașul Focșani, potrivit Mediafax.Potrivit IPJ Vrancea, polițiștii au fost sesizați miercuri seara, printr-un apel la 112, despre un scandal izbucnit intre mai multe persoane…

- Politistii din Ilfov au fost sesizati, marti seara, cu privire la un conflict intre mai multe persoane, la Glina. Ajunsi la fata locului, politistii au constat ca altercatia s-a incheat, dar patru persoane au fost ranite. 11 participanti la conflict au fost identificati pana acum, cinci fiind audiati…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui conflict izbucnit marți seara in comuna Glina, județul Ilfov. La sosirea forțelor de ordine, cearta se incheiase, dar polițiștii i-au identificat pe cei implicați in altercație și i-au dus la secție pentru audieri.Incidentul violent s-a petrecut in jurul orei…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui conflict care a izbucni, marți seara, pe o strada din comuna Glina, de langa București. Polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde i-au identificat pe cei implicați in altercație, aceștia fiind conduși la sediul poliției pentru audieri.

- In data de 2 august, in jurul orei 03:00, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați prin 112, sa intervina pentru aplanarea unui scandal intre mai multe persoane, ce a avut loc intr-o parcare de pe strada Granicerilor. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un barbat intins pe jos, conștient,…

- Un scandal intre doua familii a avut loc joi seara pe o strada din Babadag, politistii intervenind si reusind sa aplaneze conflictul. Opt persoane au fost duse la audierei si zona respectiva va fi monitorizata, anunța news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului…