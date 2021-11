Rasturnare de situatie in cazul mortii cantarețului de muzica populara Petrica Mițu Stoian. Procurorii s-au autosesizat si au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa. Sunt investigate printre altele procedurile la care a fost supus intr-o clinica privata, iar mai multi angajati de acolo ar urma sa fie chemati la audieri. Și familia artistului […] The post Dosar penal dupa moartea lui Petrica Mitu Stoian. Familia marelui artist, chemata la audieri first appeared on Ziarul National .