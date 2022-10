Dosar penal, după incendiul din cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit în plus două etaje Poliția a inceput cercetarile in cazul incendiului izbucnit marți seara la un imobil de lux situat pe Șoseaua Nordului din Capitala, in cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit in plus doua etaje, care nu erau in autorizatie. ”In urma verificarilor efectuate, la data de 12 octombrie 2022, polițiștii Secției 2 au deschis un dosar penal […] The post Dosar penal, dupa incendiul din cartierul Francez. Proprietarul imobilului ar fi construit in plus doua etaje appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jandarmeria Capitalei a aplicat 7 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 32.000 de lei, in urma protestului care a avut loc duminica in Bucuresti. Iar, un barbat, care avea asupra sa doua arme albe, s-a ales cu dosar penal. Ca urmare a incalcarii prevederilor legale in vigoare, jandarmii au…

- Protestul organizat de AUR va incepe duminica, de la ora 14.00, in Piața Universitații din Capitala și se va incheia, in noaptea de duminica spre luni, la ora 24.00, in Piața Victoriei, dupa cum au precizat, intr-un comunicat de presa, reprezentanții formațiunii politice. Potrivit programului anunțat…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru neglijenta in serviciu, dupa ce un copil de patru ani a plecat dintr-o gradinita situata in zona de sud a municipiului Ploiesti. Micuțul a fost gasit pe strada, intr-o comuna vecina. Incidentul a avut loc in urma cu o zi. „La data de 7 septembrie a.c., in…

- Un incendiu puternic a izbucnit, duminica, la Biserica „Sf. Ecaterina” din cartierul Tomis, din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate din biserica și din blocul aflat in apropiere. Potrivit ISU Constanța, incendiul s-a produs la biserica „Sf. Ecaterina” din Constanța, cartierul Tomis Plus, langa…

- Bucurestenii ar putea face frigul in case și in iarna care vine. Directorul Termoenergetica susține ca sistemul de alimentare cu energie termica din Capitala se afla intr-o situatie critica, din cauza datoriilor uriase pe care le are Primariei Municipiului Bucuresti. In aceasta vara au fost reabilitati…

- The post Doua accidente in care au fost implicate 8 mașini, pe A2 (Autostrada Soarelui). Trafic ingreunat spre Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Serviciul de ambulanta Bucuresti – Ilfov a inregistrat in weekendul trecut 3.660 de solicitari, mai mult de jumatate fiind urgente. In 151 de cazuri a fost vorba despre persoane carora li s-a facut rau pe strada. Weekendul trecut, in Capitala au fost inregistrate temperaturi – record, care au depașit,…

- Patru angajați ai unor camine private de batrani, aflate pe Calea Giulești din Capitala, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au fost acuzați ca au agresat persoanele internate in aceste centre și le-au forțat sa le dea bani. Opt varstnici maltratați au fost salvați. „La data de 27…