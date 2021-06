Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii fac cercetari intr-un dosar penal in care sunt vizate fapte de braconaj și uz nelegal de arma in cazul uciderii ursului Arthur, considerat de activiștii de mediu cel mai mare urs brun care traia in padurile din Romania.

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cazul uciderii lui Arthur, cel mai mare urs din Romania. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc au deschis un dosar penal in acest caz și se fac cercetari pentru braconaj și uz nelegal de arma. Ce risca prințul Emanuel von und zu Liechtenstein,…

- Procurorii DNA și angajații Direcției Generale Anticorupție din Ministerul de Interne fac miercuri, 21 aprilie, 30 de percheziții in mai multe județe din țara, dintre care una la sediul RAR Vaslui, intr-un dosar de corupție in legatura cu obținerea ITP-ului, au declarat pentru G4Media surse oficiale.…

- Dinarca Bratianu, cea mai cunoscuta ghicitoare din zona Barladului și sora a bulibașei din oraș, a fost condamnata joi la 1 an și 4 luni de inchisoare cu suspendare de Curtea de Apel Iași, pentru trafic de substanțe toxice, scrie Vremea Noua. Procurorii au facut recurs dupa ce Dinarca, practicanta…

- Un protestatar a reclamat la Poliția Braila ca un jandarm a avut un comportament abuziv cu el, in acest caz fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, iar cercetarile se fac sub supravegherea procurorilor militari. Dupa protestele de la Braila, 19 tineri au fost duși de jandarmi…

- In urma cercetarilor efectuate intr un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de trafic de droguri de risc si efectuarea de operatiuni ilicite cu substante susceptibile a produce efecte psihoactive, in cursul zilei de ieri, politistii de combatere a criminalitatii organizate si procurorii D.I.I.C.O.T.…

- Polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Alba-Iulia, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Cluj, au efectuat 14 percheziții domiciliare, intr-un dosar penal de efectuarea de operațiuni cu substanțe susceptibile…

- Presedintele AEP, Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat, pentru News.ro, ca a fost chemat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 3, iar procurorii i-au transmis ca are calitatea de suspect intr-un dosar, in doua infractiuni de abuz in serviciu pentru doua sanctiuni disciplinare cu…