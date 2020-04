Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase continua cercetarile intr-un dosar penal privind infractiunile nerespectare a regimului armelor si munitiilor,uz de arma fara drept si uciderea animalelor, cu intentie, fara drept, fapte comise in perioada decembrie 2019-aprilie…

- Un barbat din județul Buzau s-a ales cu dosar penal si cu o amenda de 2.000 de lei pentru ca a mințit in declarația pe propria raspundere. Buzoianul a scris ca este angajatul unei societați comerciale, dar polițiștii au verificat informația care s-a dovedit a fi falsa. Un buzoian in varsta de 36 de…

- Polițiștii clujeni au depistat, in cursul serii de sambata, un conducator auto care s-a urcat la volanul unui autoturism, deși se afla intr-o stare avansata de ebritate.”La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 23.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca - Secția 2 Politie Rurala…

- Polițiștii rutieri au identificat joi dimineața, un tanar care conducea un autoturism fara sa dețina permis de conducere. ”La data The post Un șofer din Deva a riscat și s-a ales cu dosar penal appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Politistii din Lugoj, județul Timiș, au intocmit dosar penal unei femei din Gorj care voia sa ajunga acasa cu autocarul, fara sa spuna ca vine din Italia. Aceștia au constatat ca femeia de 38...

- Un tanar care a intrat pe strada cu sens unic Vasile Goldiș din Alba Iulia, din direcția cu acces interzis, s-a ales cu dosar penal dupa ce polițiștii l-au prins și au descoperit și ca nu avea nici permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, duminica, in jurul orei 15.40, polițiștii din Alba Iulia au fost…

- Un tanar din Baia Mare s-a ales cu dosar penal dupa ce ar fi sustras un telefon mobil Politistii din cadrul Politiei municipiului Baia Mare au fost sesizati azi-noapte, in jurul orei 02.00, de catre o tanara, cu privire la faptul ca i-a fost furat telefonul mobil aflat intr-un imobil din municipiu.…

- In data de 19.01.2020, in jurul orei 21:20, politistii au fost sesizati de o tanara din comuna Crișcior despre faptul ca sotul sau, un barbat in varsta de 37 de ani, a provocat scandal si a agresat-o fizic. In cel mai scurt timp, la locuinta celor doi s-a deplasat o patrula de intervenție…