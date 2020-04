Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii cerceteaza cazul celor patru persoane care s-au imbolnavit cu coronavirus la un camin de batrani din orașul Santana. Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris a inregistrat in 27 aprilie un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta…

- Un nou focar de infectare cu noul coronavirus in județul Suceava. Peste o suta de persoane de la Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrica Costana au fost testate pozitiv COVID. Potrivit Direcției...

- Un numar de 16 persoane au participat la acte liturgice in comuna Apahida, judetul Cluj, iar ulterior, patru membri de familie ai unuia dintre participanti au fost confirmati cu noul coronavirus si au fost internati in spital, informeaza procurorii.

- Ziarul Unirea FOCAR de coronavirus la Ciuruleasa, confirmat OFICIAL de autoritați dupa o zi. 11 persoane din localitate, testate POZITIV FOCAR de coronavirus la Ciuruleasa, confirmat OFICIAL de autoritați dupa o zi. 11 persoane din localitate au fost testate POZITIV. 11 persoane au fost confirmate astazi…

- O data cu panica, coronavirus a reușit sa aduca și inconștiența in randul oamenilor! Este vorba despre trei persoane din județul Buzau, care au fost testate pozitiv cu COVID-19, dupa ce s-au intors de la o inmormantare din județul Suceava!

- Unui barbat i s-a intocmit dosar penal pentru zadarnicire combaterii bolilor si fals in declaratii dupa ce s-a prezentat cu fiul sau minor la Spitalul Municipal Mangalia, ascunzand faptul ca sotia sa este internata la Spitalul de Boli Infectioase Constanta, fiind diagnosticata cu infectie cu coronavirus,…

- Doua persoane in varsta testate pozitiv pentru coronavirus au decedat la Moscova, au anuntat miercuri autoritatile medicale din capitala rusa, care nu au precizat deocamdata cauza exacta a acestor decese, relateaza AFP preluat de agerpres. ''S-a confirmat ca pacientii, in varsta de 88 si 73 de ani,…

- Oficiali iranieni din domeniul sanatatii au cerut ca adunarile religioase din Qom sa fie suspendate, dupa ce alte doua persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in orasul sfant in care doi oameni au murit de aceasta boala in aceasta saptamana, a relatat joi agentia ISNA, transmite Reuters…