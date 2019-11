Dosar penal dupa ce o macara s-a prabusit in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 a deschis un dosar penal in care efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de vatamare corporala din culpa, distrugere, neluarea si respectiv nerespectarea normelor de securitate si sanatate in munca, in cazul macaralei care s-a prabusit…

- Ministrul Justiției, Ana Birchall, i-a cerut șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) sa verifice modul in care lui Liviu Dragnea i-a fost acordata permisiunea de a ieși pentru o zi din penitenciar, scrie G4Media.ro. Directorul ANP a declanșat, la randul sau, verificari in acest caz,…

- Dosar penal pentru un tanar care a incercat sa fuga de oamenii legii pentru a nu le prezenta permisul de conducere “facut de mana” in Eveniment / on 01/11/2019 at 14:40 / Un tanar de 21 de ani, domiciliat in București, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a incercat sa fuga de polițiștii din Poeni, pentru…

- Politistii au intocmit dosar penal in cazul tanarului care s-a comportat agresiv pe strada in localitatea Voluntari, sub aspectul savarsirii infractiunilor de tulburarea ordinii si linistii publice, distrugere si lovirea si alte violente, a informat sambata seara IPJ Ilfov. Potrivit sursei citate, barbatul…

- Inspectoratul Județean de Poliție Ilfov a confirmat intr-un comunicat oficial faptul ca aseara Petre Geambașu a lovit un copil de 4 ani pe strada Morarilor, sat Saftica, Comuna Balotești. „In jurul orel 18:35 numitul G.P., din București, a condus un autoturism pe strada Moratilor din sat Satfica, sensul…

- Polițiștii au deschis dosar penal in rem pentru nerespectarea regimului de conservare a habitatului natural, dupa ce a fost capturata o maimuța in Sectorul 5 al Capitalei, iar sub coordonarea procurorilor, este cautat proprietarul pentru a aplica sancțiunea legala. Conform mai multor informații,…

- Miercuri, in jurul orei 22.10, politisti din cadrul Politiei statiunii Costinesti au depistat in flagrant delict, in zona falezei din statiunea Costinesti, un barbat, de 30 de ani, din Bucuresti, banuit de comiterea infractiunii de organizare de jocuri clandestine, ale caror rezultate pot fi influentate…

- Prins in flagrant delict cu ,,alba neagra" in statiunea Costinesti Politia statiunii Costinesti a identificat ieri, 15 august, un barbat, de 28 de ani, din Bucuresti, banuit de comiterea infractiunii de organizare de jocuri clandestine, ale caror rezultate pot fi influentate prin dexteritatea manuitorului.…